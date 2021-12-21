«Казанские ведомости» признаны лучшими в освещении инвестиционной деятельности Татарстана в 2021 году

Интернет-издание "Казанские ведомости" получили награду "Самое активное по освещению инвестиционной деятельности Республики Татарстан СМИ 2021". Церемония награждения состоялась сегодня в казанском отеле Kazan Palace by Tasigo.

Награды вручали глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и руководитель агентства "Татмедиа" Айдар Салимгараев во время заседания клуба инвесторов Татарстана.



Лучшим федеральным СМИ по освещению инвестиционной деятельности Республики Татарстан 2021" стало информационное агентство ТАСС. Диплом «Лучшее СМИ по освещению инвестиционной сферы в РТ» досталось изданию "Бизнес Online".

«Самая крупная международная площадка в мире — Давосский форум в Швейцарии — вновь был перенесен, но наш клуб инвесторов никуда не переносится, он стабильно проводится, и это говорит о том, что Татарстан — стабильная территория, которая может работать в сложное время», — сказала Талия Минуллина.

Ранее "Казанские ведомости" впервые вошли в список десяти самых цитируемых СМИ Татарстана за III квартал 2021 года.