Казанские вертолеты АНСАТ испытают на отечественных двигателях

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех приступила к летным испытаниям импортозамещенного двигателя ВК-650В для вертолета «Ансат».

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Первые опытные образцы двигателя, произведенные на петербургском предприятии «ОДК-Климов», успешно прошли предварительные и ресурсные испытания. В настоящее время ВК-650В проходит сертификационные испытания на стендах ЦИАМ имени Баранова. Параллельно ведутся работы по подготовке двигателя к наземным отработкам в составе вертолета «Ансат», после чего будет получено заключение на первый вылет.

«До конца 2024 года мы планируем получить сертификат типа и начать серийное производство в следующем году», – сообщил директор программы Евгений Проданов.

Это первый российский вертолетный двигатель в классе мощности 650-750 л.с. Он станет заменой иностранных двигателей на вертолетах «Ансат», Ка-226Т, а также будет использоваться в других перспективных отечественных и зарубежных вертолетах взлетной массой до 4 тонн.

«Ансат» – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, который производится на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех). Вертолет обладает самой просторной пассажирской кабиной в своем классе, может перевозить до семи человек. «Ансат» сертифицирован для использования в широком температурном диапазоне и подходит для эксплуатации в высокогорье. В настоящее время ведется программа по импортозамещению иностранных комплектующих на этом воздушном судне.