Казанские власти реорганизуют два автотранспортных предприятия

Власти Казани реорганизуют МУП «ПАТП № 2», присоединив к нему МУП «ПАТП № 4». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Решение было принято для оптимизации деятельности муниципальных унитарных МУП столицы Татарстана.

Автотранспортному предприятию № 2 поручено провести мероприятия по реорганизации работы двух транспортных предприятий, включая сообщение работникам и утверждение нового расписания.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что новые автобусы в Нижнекамске не могут выйти на маршруты из-за отсутствия водителей. Из 50 единиц общественного транспорта на линии вышли только 32.