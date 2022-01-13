 Казанские власти реорганизуют два автотранспортных предприятия
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Казанские власти реорганизуют два автотранспортных предприятия

Решение было принято для оптимизации деятельности муниципальных унитарных МУП столицы Татарстана.

Город
13 января 2022  15:25
Автор:
Эдуард Салихов

Власти Казани реорганизуют МУП «ПАТП № 2», присоединив к нему МУП «ПАТП № 4». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города. 

Решение было принято для оптимизации деятельности муниципальных унитарных МУП столицы Татарстана.

Автотранспортному предприятию № 2 поручено провести мероприятия по реорганизации работы двух транспортных предприятий, включая сообщение работникам и утверждение нового расписания. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что новые автобусы в Нижнекамске не могут выйти на маршруты из-за отсутствия водителей. Из 50 единиц общественного транспорта на линии вышли только 32.

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