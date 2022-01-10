Новые автобусы в Нижнекамске не могут выйти на маршруты из-за отсутствия водителей

В Нижнекамске на маршруты вышли 32 новых автобуса из 50. Остальные 18 планируется запустить к концу месяца. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Проблема связана с тем, что не хватает водителей и кондукторов», — заявил Муллин.

Он также отметил, что перед руководством города стоит задача выпустить все автобусы на линии к концу текущего месяца.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Нижнекамске на маршруты вышла первая партия из десяти новых автобусов, подаренных городу Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.