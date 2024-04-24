Казанские выпускники планируют выбрать профессии в IT и инженерном направлениях

Сервис SuperJob делится результатами своего опроса, проведенного за месяц до завершения учебного года в школах. Выпускникам предстоит выбрать свою будущую профессию, чтобы сдать предметы для поступления в ВУЗы.

Оказалось, что в Казани выпускники 11 классов хотят связать свою жизнь с инженерными профессиями и IT. Об этом рассказали их родители. А среди выпускников 9 классов больше всего будет абитуриентов в педагогических колледжах. Также преобладает интерес к IT.

Интересно, что врачами хотят стать только 7% школьников, в то время, как в IT уйдут 29%.

Строительные специальности выборали 9% девятиклассников, дизайнерские направления – 7%.