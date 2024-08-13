Казанский аэропорт увеличил пассажиропоток до 2,4 млн человек

Пассажиропоток аэропорта Казани в первом полугодии 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,4 млн человек. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

В целом три аэропорта республики — «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» — за шесть месяцев обслужили 2,7 млн пассажиров.

В то же время, как отметил Ханифов, наблюдается снижение пассажиропотока на водном транспорте. За первое полугодие было перевезено 162,9 тыс. Человек, что на 7% меньше, чем годом ранее. Министр связал это с двумя факторами: открытием движения по новому мосту через Волгу на трассе М12, которым воспользовались дачники, а также простоем двух судов «Метеор».