Казанский автопарк пополнился 30 новыми автобусами

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Город
30 апреля 2025  11:19

В Казани на маршруты №33, 35, 35а, 53 и 63 вышли новые автобусы НЕФАЗ, заменившие транспорт, эксплуатировавшийся более 12 лет, сообщили в пресс-службе мэрии Казани

Машины соответствуют современным стандартам: оснащены двигателями «Евро-5», кондиционерами, USB-розетками, комфортными сиденьями и системой видеонаблюдения.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в 2024 году город получил 127 новых автобусов, а в этом году – ещё 30. Благодаря этому в столице Татарстана практически не осталось транспорта старше 10 лет, что делает автопарк одним из самых современных в России.

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