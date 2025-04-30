Казанский автопарк пополнился 30 новыми автобусами

В Казани на маршруты №33, 35, 35а, 53 и 63 вышли новые автобусы НЕФАЗ, заменившие транспорт, эксплуатировавшийся более 12 лет, сообщили в пресс-службе мэрии Казани

Машины соответствуют современным стандартам: оснащены двигателями «Евро-5», кондиционерами, USB-розетками, комфортными сиденьями и системой видеонаблюдения.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в 2024 году город получил 127 новых автобусов, а в этом году – ещё 30. Благодаря этому в столице Татарстана практически не осталось транспорта старше 10 лет, что делает автопарк одним из самых современных в России.