 Казанский блогер отравился в ресторане знаменитого турецкого повара Нусрета Гекче
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Казанский блогер отравился в ресторане знаменитого турецкого повара Нусрета Гекче

Сначала Булат Закиров рассказал у себя в соцсетях, что наконец-то добрался до крутого ресторана.

Республика
17 сентября 2022  17:40
Автор:
Карина Кострулева

Казанский блогер Булат Закиров, более известный под ником boltliferu, отравился в ресторане знаменитого турецкого повара Нусрета Гекче, который находится в Стамбуле. Об этом он сообщил в историях своего Instagram*-акканута.

Сначала Закиров поделился тем, что наконец добрался до знаменитого ресторана. В следующих же «сторис» он рассказал, что поел блюдо из мяса и отправился.

«Я отправился жестко и сегодня не до инсты*», – пишет блогер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что объявленная в федеральный розыск бывшая казанская телеведущая с ТНВ Эльвира Мадиярова запустила платный курс по бачате (танец родом из Доминиканской Республики — прим. Ред.) из Турции для российских подписчиков. В своих «сторис» экс-телеведущая, кажется, совсем не переживает о своей ситуации и рассказывает, что собирает уже третий поток танцевального курса.

*соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской

 

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