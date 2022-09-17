Казанский блогер отравился в ресторане знаменитого турецкого повара Нусрета Гекче

Казанский блогер Булат Закиров, более известный под ником boltliferu, отравился в ресторане знаменитого турецкого повара Нусрета Гекче, который находится в Стамбуле. Об этом он сообщил в историях своего Instagram*-акканута.

Сначала Закиров поделился тем, что наконец добрался до знаменитого ресторана. В следующих же «сторис» он рассказал, что поел блюдо из мяса и отправился.

«Я отправился жестко и сегодня не до инсты*», – пишет блогер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что объявленная в федеральный розыск бывшая казанская телеведущая с ТНВ Эльвира Мадиярова запустила платный курс по бачате (танец родом из Доминиканской Республики — прим. Ред.) из Турции для российских подписчиков. В своих «сторис» экс-телеведущая, кажется, совсем не переживает о своей ситуации и рассказывает, что собирает уже третий поток танцевального курса.

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