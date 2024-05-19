Казанский «Динамо-Ак барс» участвует в чемпионате России по хоккею на траве

Команда «Динамо-Ак Барс» из Казани в новом сезоне встретится с клубами «Динамо-Электросталь», «Динамо-Строитель», «Восток» и «Тана».

Первую игру сезона татарстанцы провели против клуба «Тана» в Ростовской области. Стартовая игра прошла под полным контролем казанцев, они одержали уверенную победу со счетом 5:0. Александр Гилёв сделал дубль, а Евгений Артёмов, Алексей Соболевский и Николай Янкун забили по одному голу каждый.

Во втором матче, который оказался еще более результативным, «Динамо-Ак Барс» вновь победил «Тану», но уже со счетом 7:1. Два гола снова забил Александр Гилёв, дважды отличился Павел Голубев, а также свои голы добавили Янкун, Соболевский и Георгий Арусия.

Примечательно, что «Динамо-Ак Барс» является 21-кратным чемпионом России, и в этом сезоне команде предстоит вновь защищать свой титул.