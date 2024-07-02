Казанский филиал фонда «Защитники Отечества» переходит на ежедневный режим работы

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Казани переходит на ежедневный режим работы. Теперь центральный офис будет вести прием без выходных, чтобы обеспечить более оперативную помощь участникам СВО и членам их семей.

Изменение графика работы связано с повышенным спросом на услуги фонда со стороны участников СВО и их близких. Многие запросы требуют срочного решения и касаются госпитализации, протезирования, оформления документов. Социальные координаторы в районах республики будут работать по старому режиму.

Фонд был создан по поручению Президента РФ Владимира Путина. Он предоставляет ветеранам СВО и членам их семей персональную поддержку в различных сферах: медицинская и социальная реабилитация, переобучение и трудоустройство, юридическая помощь, адаптация жилья под нужды инвалидов. Кроме того, фонд вовлекает ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.