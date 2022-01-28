 Казанский фудблогер примет участие в кулинарном шоу шефа Ивлева
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Казанский фудблогер примет участие в кулинарном шоу шефа Ивлева

Победитель шоу сможет поучаствовать в «Адской кухне».

Город
28 января 2022  13:31
Автор:
Ольга Ильина

Кулинарный блогер и тиктокер Дмитрий Ознобишин из Казани будет участвовать в реалити-шоу «Молодые ножи» Константина Ивлева на канале «Пятница!».

В новом проекте Ивлев в поиске молодых и талантливых кулинаров России, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен». Вместе с Ознобишиным за победу сразятся еще пять поваров-блогеров из самых разных регионов страны. У победителя будет шанс попасть на другой проект Ивлева – «Адскую кухню».

Ранее Ознобишин рассказал, показал и приготовил по рецепту некоторые свои блюда на проекте «Ужин с детективом» на ТВ-3.

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Казанский фудблогер примет участие в кулинарном шоу шефа Ивлева
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