Казанский фудблогер примет участие в кулинарном шоу шефа Ивлева

Кулинарный блогер и тиктокер Дмитрий Ознобишин из Казани будет участвовать в реалити-шоу «Молодые ножи» Константина Ивлева на канале «Пятница!».

В новом проекте Ивлев в поиске молодых и талантливых кулинаров России, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен». Вместе с Ознобишиным за победу сразятся еще пять поваров-блогеров из самых разных регионов страны. У победителя будет шанс попасть на другой проект Ивлева – «Адскую кухню».

Ранее Ознобишин рассказал, показал и приготовил по рецепту некоторые свои блюда на проекте «Ужин с детективом» на ТВ-3.