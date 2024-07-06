Казанский футбольный клуб продают за 5,3 млн рублей на сайте объявлений

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Спорт
6 июля 2024  13:22

Объявление о продаже профессионального футбольного клуба «Сокол» из Второй лиги дивизиона Б появилось на популярном сайте объявлений. Страница объявления помечена как «Срочная продажа», а цена указана в 5,3 млн рублей.

Продавец указывает, что команда проедается укомплектованной составом игроков и тренерским штабом. В качестве причины продажи заявлено отсутствие возможности финансирования клуба. Отдельно отмечается отсутствие задолженности по заработной плате.

«Сокол», после 13 сыгранных туров набрал 28 очков и занимает 2-е место во Второй лиге дивизиона Б. Команда является обладателем Кубка МФС "Приволжье" и Кубка Республики Татарстан 2023

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Новости
Казанский футбольный клуб продают за 5,3 млн рублей на сайте объявлений
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