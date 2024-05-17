Казанский государственный медицинский университет отпраздновал свое 210-летие

На праздничном мероприятии присутствовало более 250 человек: представители медицинской общественности России и Татарстана, зарубежные партнеры Казанского ГМУ, ветераны здравоохранения, выпускники медуниверситета разных лет, сотрудники и студенты вуза.

Легендарные врачи - выпускники Казанского мединститута 1954 года Лев Козлов, Иветта Реутова (Озол) и Маргарита Кузьминых (Санина) Фото предоставлено пресс-службой КазГМУ

Ректор Казанского ГМУ, академик Академии наук РТ, заслуженный работник здравоохранения России, профессор Алексей Созинов зачитал поздравление министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, в котором, в частности, говорится: «За два с лишним века университет прошел славный путь от отделения врачебных наук Императорского Казанского университета до современного учебного заведения, которое закрепило за собой статус одного из ведущих высших медицинских вузов в стране. Университет выпустил за эти годы более 60 тысяч врачей, фармацевтов, провизоров, ученых, посвятивших свою жизнь служению людям, внесших значительный вклад в развитие медицинской науки и практики».

В своем выступлении ректор Казанского ГМУ Алексей Созинов отметил, что за 210 лет истории у университета было немало значимых побед и достижений. Особая гордость вуза - студенты. Так было во все годы, так есть и сейчас. Современные студенты Казанского медуниверситета стали победителями I всероссийской научно-практической олимпиады по педиатрии «Педиятрика», II Всероссийской научно-практической олимпиады по эндокринологии с международным участием, международной олимпиады по экстренной медицинской помощи «Зона безопасности», IX всероссийской студенческой олимпиады по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл» и многих других престижных конкурсов. Совсем недавно, 29 апреля, команда Казанского ГМУ уже в третий раз подряд заняла первое место в республиканской спартакиаде по военно-прикладным видам спорта «Равнение на Победу».

- В 2023 году мы дали стране 1283 выпускника специалитета, бакалавриата, магистратуры, ординатуры и аспирантуры, 233 специалиста с дипломами СПО. В числе выпускников 281 гражданин из 20 иностранных государств. Уверен, что большинство наших выпускников через годы и десятилетия будут приумножать славу Казанского медицинского университета, - подчеркнул Алексей Созинов.

Ректор и все присутствовавшие в зале приветствовали почетных гостей заседания ученого совета - ветеранов Казанского медуниверситета. Аплодисментами и цветами медики встретили легендарных врачей, выдающихся выпускников вуза 1954 года - профессора, отличника здравоохранения СССР, заслуженного врача ТАССР, заслуженного деятеля науки РТ, почетного члена Российского общества акушеров-гинекологов Льва Александровича Козлова, труженицу тыла, награжденную медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», отличника здравоохранения, начмеда 15-й горбольницы Казани Маргариту Петровну Кузьминых (Санину) и ветерана труда, заслуженного врача РСФСР, проработавшую почти 50 лет в Республиканской клинической больнице, Иветту Альфредовну Реутову (Озол), чье имя внесено в книгу «История медицины Татарстана в лицах».

С 1814 года, с самого основания Казанского медуниверситета, здесь существует традиция - каждый год на торжественном заседании ученого совета один из ведущих ученых-медиков выступает с актовой речью. На этот раз это почетное право было предоставлено заведующему кафедрой неврологии и реабилитации Казанского ГМУ, заслуженному врачу РТ, победителю конкурса «Врач года - 2019», доктору медицинских наук, профессору Энверу Богданову.

Также на торжественном заседании состоялась церемония вручения диплома (и мантии) «Почетный профессор Казанского ГМУ» академику РАН, профессору, директору Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, члену Общественной палаты Российской Федерации, члену Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания РФ Оксане Драпкиной.