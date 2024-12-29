Казанский Кремль: Рекордные цифры посещаемости и планы на 2025 год

В 2024 году Казанский Кремль приветствовал 4,5 миллиона посетителей, что соответствует уровню посещаемости предыдущего года, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы музея-заповедника, в 2025 году Казанский Кремль планирует провести ряд значимых культурных мероприятий, включая летний театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания» и продолжение инклюзивного проекта «Летний музейный лагерь». В будущем году акцент будет сделан на выставке «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков», организованной в сотрудничестве с центром «Эрмитаж-Казань».

Кроме того, в 2025 году в Казанском Кремле продолжатся работы по ремонту и реставрации. В начале года музей-заповедник ожидает результаты проектно-изыскательских работ, которые касаются тех частей Кремля, которые требуют особого внимания.