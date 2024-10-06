Казанский Кремль закроют для туристов на время саммита БРИКС

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Город
6 октября 2024  12:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Музей-заповедник «Казанский Кремль» приостановит проведение экскурсий и доступ к своим экспозициям в связи с подготовкой и проведением саммита БРИКС.

Как сообщается на сайте музея, приобрести входные билеты на выставки, проходящие на территории Казанского Кремля, можно будет только до 16 октября, а также начиная с 24 октября. Это касается, в частности, таких экспозиций как «Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве», «Авангард. На телеге в XXI век», «Охотничье оружие: взгляд сквозь прицел истории» и других.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года. В эти даты доступ на территорию музея-заповедника для туристов будет ограничен.

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