Казанский лицей вошёл в топ-100 лучших школ России

Казанский лицей №131 вошел в топ-100 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Лицей занял 44-ю строчку рейтинга, составленного агентством RAEX. Почти половина выпускников лицея поступили на бюджетные места, а треть – на платные. Среди выпускников лицея было 19,8% олимпиадников.

В этом году рейтинг RAEX охватил 85 регионов России, и в него вошли 300 лучших школ по конкурентоспособности выпускников. Помимо лицея №131, в рейтинг попали казанские лицей Лобачевского (104-е место), лицей Пушкина (137-е), СУНЦ IT-лицей КФУ (177-е) и гимназия №19.

Всего в топ-300 лучших школ России поступило 16 учебных заведений из Татарстана.

В общероссийском рейтинге лидирует Физтех-лицей им. П.Л.Капицы, который обошел СУНЦ МГУ. В десятку лучших также вошли лицей «Вторая школа», Физмат-лицей №31 г. Челябинска, Физико-математическая школа Тюмени, московская школа №179, Санкт-Петербургский президентский физико-математический лицей №239, частный лицей КЭО (Ростов-на-Дону), СУНЦ Новосибирского госуниверситета и лицей «Физико-техническая школа» имени Ж.И.Алферова (Санкт-Петербург).

Москва остаётся лидером по количеству школ в рейтинге: 87 из 300.