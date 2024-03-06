Казанский марафон в этом году пройдёт 11-12 мая и станет юбилейным

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Спорт
6 марта 2024  17:06
Автор:
Эндже Гарафиева

X Казанский марафон определит самые «бегающие» районы Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Победившим районам построят спортплощадки для мини-футбола, баскетбола или тренажёрная в качестве приза.

Победителей состязания определят по специальной формуле – в зависимости от количества, возраста и дистанции участников. Индивидуальные баллы участников одного района суммируются,

Учасиниками могут стать от 11 лет и старше. Ожидается, что побегут 30 тысяч человек.

В этом году в рамках Казанского марафона будет проведен и Чемпионат России по марафону. Завершатся мероприятия концертом.

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