Казанский марафон в этом году пройдёт 11-12 мая и станет юбилейным

X Казанский марафон определит самые «бегающие» районы Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Минспорта республики.
Победившим районам построят спортплощадки для мини-футбола, баскетбола или тренажёрная в качестве приза.
Победителей состязания определят по специальной формуле – в зависимости от количества, возраста и дистанции участников. Индивидуальные баллы участников одного района суммируются,
Учасиниками могут стать от 11 лет и старше. Ожидается, что побегут 30 тысяч человек.
В этом году в рамках Казанского марафона будет проведен и Чемпионат России по марафону. Завершатся мероприятия концертом.