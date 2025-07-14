Казанский пенсионер лишился миллиона рублей из-за мошенников

Пожилой житель Казани стал жертвой телефонные мошенники, которые за два дня обманом получили от него около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани. Сначала злоумышленник, представившись сотрудником пенсионного фонда, выманил у мужчины номер СНИЛС, якобы для перерасчета выплат. Затем другой мошенник, назвавшись полицейским, убедил пенсионера, что его сбережения в опасности, и уговорил перевести деньги на «безопасный счет».

Доверчивый мужчина сначала снял и передал курьеру 560 тысяч рублей, а на следующий день перевел еще 400 тысяч. Лишь вечером, посоветовавшись с родственниками, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сотрудники полиции предупреждают: никогда не сообщайте посторонним личные данные, реквизиты карт, коды из СМС и пароли от банковских приложений. Особенно важно предупредить пожилых родственников о подобных схемах обмана. Если вам звонят якобы из банка или госучреждений, лучше сразу положить трубку и перезвонить по официальному телефону организации.

