Казанский пенсионер лишился миллиона рублей из-за мошенников

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Город
14 июля 2025  14:21
Автор:
Елизавета Черкина

Пожилой житель Казани стал жертвой телефонные мошенники, которые за два дня обманом получили от него около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани. Сначала злоумышленник, представившись сотрудником пенсионного фонда, выманил у мужчины номер СНИЛС, якобы для перерасчета выплат. Затем другой мошенник, назвавшись полицейским, убедил пенсионера, что его сбережения в опасности, и уговорил перевести деньги на «безопасный счет».  

Доверчивый мужчина сначала снял и передал курьеру 560 тысяч рублей, а на следующий день перевел еще 400 тысяч. Лишь вечером, посоветовавшись с родственниками, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.  

Сотрудники полиции предупреждают: никогда не сообщайте посторонним личные данные, реквизиты карт, коды из СМС и пароли от банковских приложений. Особенно важно предупредить пожилых родственников о подобных схемах обмана. Если вам звонят якобы из банка или госучреждений, лучше сразу положить трубку и перезвонить по официальному телефону организации.
 

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