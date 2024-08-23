Казанский подросток задержан в Крыму за «сватинг» о минировании

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Город
23 августа 2024  16:07
Автор:
Эндже Гарафиева

В Крыму правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних злоумышленников, которые занимались рассылкой ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры.

По информации пресс-службы УМВД по Республике Крым, 13-летний житель полуострова и его 14-летний сверстник из Казани создали в Telegram-канале, где они систематически отправляли ложные сообщения о взрывных устройствах, используя чужие имена и контактные данные.

С июля текущего года подростки отправили около 50 сообщений, вызвав панику и необходимость проведения проверок на объектах. В ходе следственных мероприятий в домах подростков были изъяты банковские карты, сим-карта, компьютеры и смартфоны, использованные для рассылки ложных сообщений.

За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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