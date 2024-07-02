Казанский пороховой завод предлагает зарплату до 150 тысяч рублей

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Город
2 июля 2024  16:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский пороховой завод приглашает на работу специалистов рабочих и инженерно-технических специальностей с зарплатой от 80 000 рублей.  Опытные рабочие могут рассчитывать на заработок до 150 000 рублей. 

Завод недавно провёл индексацию зарплаты,  новички получают от 66 000 рублей до вычета налогов. Предприятию требуются прессовщики, аппаратчики, сборщики, слесари, ремонтники, электрики, а также инженерно-технические сотрудники.  

Кроме достойной зарплаты, сотрудникам  предоставляются премии, компенсация за вредные условия труда, бронь от мобилизации, бесплатный транспорт, льготные путевки, материальная помощь, реабилитационно-восстановительное лечение и бесплатное повышение квалификации.

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Казанский пороховой завод предлагает зарплату до 150 тысяч рублей