Казанский пороховой завод предлагает зарплату до 150 тысяч рублей

Казанский пороховой завод приглашает на работу специалистов рабочих и инженерно-технических специальностей с зарплатой от 80 000 рублей. Опытные рабочие могут рассчитывать на заработок до 150 000 рублей.

Завод недавно провёл индексацию зарплаты, новички получают от 66 000 рублей до вычета налогов. Предприятию требуются прессовщики, аппаратчики, сборщики, слесари, ремонтники, электрики, а также инженерно-технические сотрудники.

Кроме достойной зарплаты, сотрудникам предоставляются премии, компенсация за вредные условия труда, бронь от мобилизации, бесплатный транспорт, льготные путевки, материальная помощь, реабилитационно-восстановительное лечение и бесплатное повышение квалификации.