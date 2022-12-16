Казанский предприниматель помог укомплектовать печки для бойцов СВО дымоходами

Предприниматель из Казани помог оснастить самодельные буржуйки для бойцов СВО дымоходами. Об этом «КВ» сообщил умелец, который организовал производство печей из автомобильных дисков для бойцов в зоне СВО Алексей Чигаров.

«Он [предприниматель] сказал, что делает это [помогает] только ради ребят, поэтому попросил не называть его имени», – рассказал Алексей Чигаров.

Фото: © Алексей Чигаров

Собеседник сообщил, что сейчас в команде мастеров, которые безвозмездно изготавливают буржуйки для военнослужащих, есть казанцы, зеленодольцы, а также нижнекамцы. Представители последних двух городов на данный момент заняты производством переходников, которые будут обеспечивать подачу топлива (солярки) к печкам.

Напомним, идея варить буржуйки из старых автомобильных дисков принадлежит отставному офицеру МВД, а ныне фермеру из Татарстана Алексею Чигарову. Совместно с единомышленниками он организовали производство печек для военнослужащих СВО. Одна такая печь способна обогревать помещение площадью до 50 кв. метров.

В ближайшее время мастера планируют начать производство окопных буржуек, которые бойцы смогут переносить в случае необходимости.

Контактный телефон для желающих оказать помощь: +7 9030504974 и +7 9655845494.