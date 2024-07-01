Казанский школьник завоевал серебро на чемпионате профмастерства по полиграфии

Радмир Тимершин – ученик 8 класса Многопрофильного лицея №187 из Казани – достойно представил Татарстан на национальном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» среди юниоров по компетенции «Полиграфические технологии-юниоры». Соревнования проходили в Новосибирской области.

В упорной борьбе Радмир завоевал второе место, уступив только сильным участникам из Москвы, Уфы и Новосибирска. В ходе конкурсного задания участники выполняли ряд задач: подготовка макетов для печати, настройка офсетной печатной машины и подбор материалов для изготовления полиграфической продукции.

Радмир показал отличный результат, подтвердив высокий уровень подготовки татарстанских юниоров в сфере полиграфии. Это второй подряд успех татарстанских юниоров по компетенции «Полиграфические технологии». В прошлом году также было завоевано второе место.

Подготовка к соревнованиям проходила в ведущих типографиях Татарстана: ПИК «Идель-пресс», «А-пресс», КНИТУ-КХТИ, «Юкард». Курировало подготовку Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».