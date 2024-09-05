Казанский слон Филимон отметил первый год в Татарстане тыквенным пиром

Ровно год назад, 5 сентября, Казанский зооботсад обрел нового любимца — обаятельного слона Филимона. В честь праздника щедрые сотрудники устроили для подросшего великана настоящий пир. Об этом сообщили работники зооботсада.

За прошедший год Филимон возмужал. Из неуклюжего подростка он превратился в статного красавца, потяжелев на целых 600 килограммов. Сейчас вес слона-богатыря – внушительные 3 тонны, но, как уверяют зоологи, это еще не предел.

Именинника ждал сюрприз – гора любимых лакомств. А именно арбузов, яблок, бананов. Но гвоздем программы стала тыква.