Казанский ученый вошел в мировой рейтинг самых цитируемых исследователей

Профессор Казанского медицинского университета Ильдус Ахметов включен в престижный список наиболее цитируемых ученых мира по данным Scopus за 2025 год. Это достижение связано с открытием гена воспалительного старения EDA2R, которое было опубликовано в авторитетном научном издании Nature Communications, сообщает «Российская газета».

Проведенное исследование показало, что ген EDA2R активизируется во всех органах человека после достижения 30-35-летнего возраста. Экспериментальным путем установлена прямая связь гена с процессами старения: усиление его активности ускоряло клеточное старение, тогда как подавление способствовало омоложению. Наибольшая активность EDA2R зафиксирована у мышей с синдромом преждевременного старения.

Как пояснил профессор Ахметов, данный ген представляет собой характерный пример теории антагонистической плейотропии. "В молодом возрасте EDA2R участвует в формировании кожных покровов, волос и репродуктивной функции, а после 30 лет переключается на процессы старения", - отметил ученый. Ген связан с фундаментальными признаками старения, включая хронические воспалительные процессы, сокращение теломер и накопление стареющих клеток.

Исследовательский проект выполнялся в сотрудничестве с научными центрами Италии, Швейцарии и Нидерландов. Открытие EDA2R, занявшего лидирующую позицию среди генов, ассоциированных со старением, может стать основой для разработки новых методов терапии возрастных заболеваний.