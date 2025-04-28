Казанский «Водоканал» фиксирует рост аварий и засоров на сетях

В прошлом году на сетях водоснабжения Казани произошло 1243 аварии — на 24 больше, чем в 2022-м. С начала 2025 года зафиксировано уже 246 инцидентов. Об этом сообщил директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков.

Особую проблему представляют засоры: в 2024 году их число достигло 16,5 тысячи — на 587 больше, чем годом ранее. При этом аварий на канализационных сетях стало меньше — 165 против 204 в 2023 году.

Сотрудники «Водоканала» при устранении засоров часто извлекают посторонние предметы: салфетки, средства гигиены, игрушки, а иногда даже автомобильные шины и обувь.

Предприятие обслуживает 2184 км водопроводных и 1479 км канализационных сетей, износ которых превышает 70%. Несмотря на увеличение общей протяжённости сетей на 10% за пять лет, большая часть требует срочной модернизации.