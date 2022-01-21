 Холдинг «Ак Барс» остановил объединение хлебозавода №3 с БКК из-за общественных волнений
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Холдинг «Ак Барс» остановил объединение хлебозавода №3 с БКК из-за общественных волнений

Руководство хлебозавода планирует рассмотреть новые подходы для повышения экономики предприятия.

Республика
21 января 2022  20:35
Автор:
Николай Лукоянов

АО «Казанский хлебзавод №3» остановил процесс слияния с "Булочно-кондитерским комбинатом" из-за общественных волнений, сообщает пресс-служба холдинга.

«При этом холдинг не отказывается полностью от проекта по концентрации производства хлебобулочных изделий на единой площадке и продолжит мониторинг деятельности заводов», – сообщили в пресс-службе.

Руководство хлебзавода отмечает, что будут приниматься новые меры по повышению эффективности экономической деятельности завода.

БКК и хлебозавод продолжат работать в штатном режиме с акцентом на снижение издержек производства.

Ранее сообщалось, что в Казани создали петицию с просьбой не закрывать хлебозавод №3. В письме указано, что с закрытием хлебозавода исчезнут рабочие места в это и так непростое время. Более того, будет утеряна история хлебозавода, которая ведет отсчет с 1939 года. На момент публикации петицию подписали более 1 тыс. человек.

 

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