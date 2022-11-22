 Казанский ЗАГС вновь опубликовал список редких и популярных детских имен
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Казанский ЗАГС вновь опубликовал список редких и популярных детских имен

Редкими именами за минувшую неделю стали — Евсей, Антип, Мир и Лея.

Республика
22 ноября 2022  17:46
Автор:
Карина Кострулева

Казанский ЗАГС вновь опубликовал список имен, которыми родители назвали новорожденных детей. Так, за период с 14 по 20 ноября, родилось 187 мальчиков и 169 девочек. 

Популярными именами стали стали Марк, Карим, Радмир, Эмир, Амелия, Ева, Мия, Эмилия, а среди редких — Евсей, Антип, Мир, Евдоким, Анис, Даниэла, Лея, Хадия, Марьяна.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на тысячу браков приходится 602 развода. Однако показатели разводов снизились. В регионе необходимо развивать практику обращения к службам медиации, считается председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова.

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