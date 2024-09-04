Казанский завод по заказу построит 41 самолет Ту-214

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Россия/Мир
4 сентября 2024  15:32
Автор:
Эндже Гарафиева

На Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о поставке 41 среднемагистрального самолета Ту-214, которые будут построены Казанским авиационным заводом имени Горбунова. Об этом пишет РБК.

Заказчиком масштабного проекта выступает Государственная транспортная лизинговая компания, которая планирует обновить авиапарк российских авиакомпаний современными отечественными лайнерами. В общей сложности ГТЛК закупит 238 самолетов разных типов, среди которых 132 «Суперджета» и 65 Ил-114-300. Однако именно Ту-214, собираемые в Казани, составят костяк будущих поставок.

Поставки самолетов, построенных в Казани, начнутся уже в 2027 году. Для финансирования проекта планируется привлечь средства Фонда национального благосостояния, что позволит сделать лизинг для авиакомпаний максимально выгодным.

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Казанский завод по заказу построит 41 самолет Ту-214
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