Казанский «Зенит» попал в группу А «Финала шести»

Определились составы групп «Финала шести», который пройдёт в Казани с 6 по 11 мая. Действующий чемпион страны, казанский «Зенит», попал в группу А, где встретится с «Динамо» и «Динамо-ЛО». В группе Б выступят петербургский «Зенит», «Белогорье» и «Локомотив».

Групповой этап пройдёт с 6 по 8 мая. 10 мая состоятся полуфиналы, 11-го – матч за третье место и финал. Отметим, что в регулярном чемпионате «Зенит» дважды обыграл «Динамо» (3:1, 3:1) и «Динамо-ЛО» (3:1, 3:0). В плей-офф казанцы за три матча выбили «Динамо-ЛО» на стадии полуфинала (3:0, 3:0, 3:0).