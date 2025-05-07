Казанский «Зенит» в трёх партиях обыграл «Динамо»

Казанский «Зенит» начал «Финал шести» с уверенной победы над московским «Динамо» – 3:0 (25:22, 25:22, 25:19). «Зенит» выиграл блок со счётом 9:2, причём Алексей Кононов трижды был успешен в данном компоненте. Самым результативным игроком в составе казанцев стал Максим Михайлов, набравший 17 очков. В группе Б петербургский «Зенит» был сильнее «Локомотива», 3:1 (25:21, 20:25, 25:18, 25:20).

Во второй игровой день «Финала шести» в Казани пройдут матчи «Белогорье» – «Локомотив» и «Динамо-ЛО» – «Динамо».