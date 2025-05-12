Казанский «Зенит» завоевал бронзу Кубка России

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Спорт
12 мая 2025  09:17
Автор:
Эдгар Витковский

Казанский «Зенит» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче за третье место Кубка России. Игра в столице Татарстана завершилась в трёх партиях – 3:0 (25:23, 25:22, 25:23). Самым результативным в составе казанцев стал Артём Вольвич, набравший 13 очков. Обладатели бронзы реализовали 40 атак и незначительно уступили в блоке (7:8), забрав 50% приёма.

Казанцы в третий раз в своей истории заняли третье место по итогам Кубка России. Обладателем трофея стал «Локомотив», вырвавший победу у московского «Динамо» на тай-бреке, 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

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