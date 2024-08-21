Казанский зооботсад показал, как генетта Генриетта принимает солнечные ванны

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Город
21 августа 2024  12:14
Автор:
Эндже Гарафиева

После череды пасмурных дней в Казани установилась солнечная погода, обрадовавшая не только горожан, но и обитателей Казанского зооботанического сада. Среди любителей понежиться в лучах солнца оказалась и генетта по кличке Генриетта.

 Фото: © Казанский зооботсад

Генетты – хищные млекопитающие семейства виверровых, обитающие преимущественно в Африке. Внешне они напоминают кошек: у них гибкое тело, короткие лапы и длинный хвост. Характерной особенностью являются крупные уши и заострённая мордочка.

Генриетта, как и большинство ее сородичей, ведет преимущественно ночной образ жизни, однако солнечное утро побудило ее выйти на прогулку и подставить тёплым лучам свою пятнистую шёрстку.

Сотрудники зооботсада отмечают, что солнечные ванны полезны для животных, так как способствуют выработке витамина D и улучшают общее самочувствие.

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