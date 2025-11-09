Казанский зооботсад закрывает историческую территорию на зимний сезон

9 ноября 2025  12:19

С 10 ноября историческая часть Казанского зооботанического сада завершает работу до весны. Как сообщает администрация учреждения, сезонное закрытие связано с естественными биологическими циклами растений и животных.

В ботаническом саду растения вступают в период зимнего покоя, а многие представители местной фауны, включая медведей и енотов, либо впадают в спячку, либо значительно снижают активность, что делает их менее заметными для посетителей.

При этом зоопарк «Река Замбези» продолжит принимать гостей в течение всего зимнего периода. В теплых павильонах созданы комфортные условия для наблюдения за экзотическими животными. Режим работы зооботсада сохраняется без изменений: ежедневно с 8:30 до 17:00, вход возможен до 16:00.

