Казанским родителям объяснят, как реагировать на оценки детей

21 августа в Республиканском клиническом наркологическом диспансере пройдет бесплатная лекция для родителей подростков «Здравствуй, школа!».

Заведующая психологической лабораторией РКНД Лилия Зайцева расскажет, как помочь ребенку адаптироваться к учебе после каникул, организовать режим дня и, главное, как правильно реагировать на оценки, чтобы не травмировать психику подростка.

Также родители узнают, как выстроить доверительные отношения с ребенком. После лекции можно будет задать психологу интересующие вопросы.