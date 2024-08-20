Казанским родителям объяснят, как реагировать на оценки детей

news_top_970_100
Город
20 августа 2024  12:02
Автор:
Эндже Гарафиева

21 августа в Республиканском клиническом наркологическом диспансере пройдет бесплатная лекция для родителей подростков «Здравствуй, школа!».

Заведующая психологической лабораторией РКНД Лилия Зайцева расскажет, как помочь ребенку адаптироваться к учебе после каникул, организовать режим дня и, главное, как правильно реагировать на оценки, чтобы не травмировать психику подростка.

Также родители узнают, как выстроить доверительные отношения с ребенком. После лекции можно будет задать психологу интересующие вопросы.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Министр образования и науки РТ расскажет о подготовке к новому учебному году
Проект реконструкции Горьковского шоссе увеличил госдолг Татарстана
Группа ВТБ составила рейтинг самых электромобильных регионов
Школьницы в Челнах травмировали себя из-за опасных игр на карусели
На Volga Fashion Show зрителей покорили мотивы татарской этники
На Volga Fashion Show зрителей покорили мотивы татарской этники
Казанским родителям объяснят, как реагировать на оценки детей
Что кроется за сердечной недостаточностью?
В Казани прокуратура помогла участнику СВО снять арест со счетов