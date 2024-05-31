Казанских детей приглашают на праздник детства «Әйбәт!»

Завтра, 1 июня, в Казани состоится первый детский фестиваль «Эйбэт!». На сцене «Татнефть Арены» выступят лучшие детские коллективы Казани. Фестиваль проводится по инициативе мэра Казани и станет масштабным торжеством в честь праздника детства.

Ожидается, что фестиваль посетят свыше 10 тысяч казанских детей. Начало — в 12:00.

Ранее мы писали, что ожидается выступление Гузель Уразовой, Эльмиры Калимуллиной, музыкальног театра «Домисолька» под руководством Ивана Жиганова. Хедлайнером станет группа «Пицца».