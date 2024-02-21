Казанское гостеприимство радует туристов и приносит доход городу

На последнем «деловом понедельнике» в мэрии глава комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова отчиталась об итогах туристического сезона в городе.

Они оказались довольно позитивными. В прошлом году был установлен очередной рекорд - Казань посетили около 4 млн человек. Рост по сравнению с 2022 годом - 11%. Львиная доля от этого количества - а именно 3,137 млн человек - гостила в нашем городе в период с мая по ноябрь. И этих людей можно понять: традиционно сезоном отпусков считается лето.

Также спикер озвучила важнейший для экономики города и чувства гордости горожан денежный показатель: эти 4 млн туристов потратили в Казани астрономическую сумму - 38,1 млрд рублей. Данный показатель вырос по сравнению с позапрошлым годом аж на 22,3%. Немало гости столицы РТ стали тратить в общепите - в 2023 году они питались на 48% дороже, чем в 2022-м. Средний чек в заведениях общепита у туристов составил 864 рубля. Довольно скромно по меркам казанских ресторанов.

Казанские отели тоже не остались в накладе. Их средняя загрузка за прошедший год составила 65,7%, а на пике туристического сезона и того выше - 85 - 95%. И это притом что, по результатам опроса Ассамблеи туристских волонтеров, в гостиницах останавливались только 49% гостей. Похоже, пора расширить туристическую инфраструктуру нашего города!

Кстати, на размещение в отелях и хостелах туристы тратили в среднем 6351 рубль. Это не за сутки, а всего - из расчета, что абстрактный среднестатистический гость проводил в столице Татарстана четыре дня. На различные развлечения туристы тратили по 1256 рублей. Если говорить про все траты в совокупности, то турист в Казани в среднем оставлял 2750 рублей в день. Умножив на четыре дня, проведенных в среднем каждым гостем в нашем городе, получим 11 тыс. рублей, привлеченных в экономику Казани от одного гостя. А все 4 млн туристов должны были в итоге оставить здесь порядка 44 млрд рублей. Но, по всей видимости, кто-то из них где-то поскупился, сэкономил, и в итоге эта сумма скукожилась до 38,1 млрд рублей. Что ж, спасибо им и за это.

Международный аэропорт имени Г.Тукая за счет этого турпотока тоже увеличивает объемы обслуживания пассажиров. В прошлом году их было на 28% больше, чем в позапрошлом. В абсолютных показателях Казанский аэропорт уже давно перешагнул пятимиллионную отметку. Всего его услугами в 2023 году воспользовалось 5 млн 168 тыс. 687 пассажиров.

Среднестатистическая структура расходов туриста, прибывшего в Казань, выглядит так: 23% - питание, 22% - закупка провианта (или, как сказано в докладе Санниковой, продовольственные магазины), около 21% - услуги, развлечения, оплата отелей и хостелов. Куда пошли оставшиеся 34%, неизвестно, но в крупном городе явно есть на что потратить деньги.

Далее Санникова стала оперировать данными сервиса «СберАналитика». Так, более 70% гостей Казани - наши сограждане из других регионов. Из них 68,3% приехали из 11 соседних регионов, а из Москвы - 12,3%. Меньше всего приезжало из Ульяновской области - 5% и по 4% - из Нижегородской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга. Петербуржцы, видимо, бояться разочароваться в своем городе, увидев красоты Казани.

Потом руководитель комитета по развитию туризма плавно перешла на данные МВД (именно это ведомство считает пересекавших границу). Правоохранительный орган сообщает, что в Казань за прошлый год приезжало 101 тыс. 627 иностранных граждан. Разброс стран велик. Кстати, китайцев к нам в 2023-м приехало в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. Ну что ж, связи у нас налажены. Памятники мы бережно храним, а гости из Поднебесной с особым интересом относятся к ленинским местам.

Санникова рассказала о наиболее посещаемых казанских объектах. В Казанском кремле побывали 4 млн 498 тыс. человек (годовой прирост - 20,6%). В аквапарке отдохнули 622 тыс. 575 человек (рост - 19,8%). На смотровую площадку центра семьи «Казан» поднялось более 400 тыс. человек (рост - 5%). На 20% выросло число посетителей Музея чак-чака - 46 тыс. 226 человек. Музей «Городская панорама» посетили 62 тыс. 490 человек (рост - 13%). На ретротрамвае «Тюбетейка» прокатились 622 человека, что на 122 пассажира больше, чем в 2022 году.

Усредненный портрет путешественника, прибывшего в Казань, такой: более 60% - женщины, средний возраст гостей - 40 лет.