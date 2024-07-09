Казанское кафе «Карат» закрыто из-за отравления посетителя

Кафе «Карат», расположенное на улице Декабристов, 8а в Казани, временно закрыто после того, как у одного из посетителей был диагностирован сальмонеллез.

Санэпидемнадзор выявил несоблюдение санитарных норм при обработке столовой и кухонной посуды. В смыве с гастроемкости для начинки шаурмы обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Также зафиксировано нарушение товарного соседства и сроков реализации готовых блюд, наличие продуктов без маркировки.

В связи с выявленными нарушениями кафе временно закрыто до устранения всех недостатков.