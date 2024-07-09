Казанское кафе «Карат» закрыто из-за отравления посетителя

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Город
9 июля 2024  17:59
Автор:
Эндже Гарафиева

Кафе «Карат», расположенное на улице Декабристов, 8а в Казани, временно закрыто после того, как у одного из посетителей был диагностирован сальмонеллез.

Санэпидемнадзор выявил несоблюдение санитарных норм при обработке столовой и кухонной посуды. В смыве с гастроемкости для начинки шаурмы обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Также зафиксировано нарушение товарного соседства и сроков реализации готовых блюд, наличие продуктов без маркировки.

В связи с выявленными нарушениями кафе временно закрыто до устранения всех недостатков.

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Казанское кафе «Карат» закрыто из-за отравления посетителя
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