Казанское кафе впускает гостей без QR-кодов, объявив себя «территорией конституционных прав»

Казанское кафе Madame Pavlova решило впускать посетителей без QR-кодов. Они объявили себя «территорией конституционных прав». Об этом они заявили в своем Instagram-аккаунте.

Фото: © соцсети

На каждый столик кафе персонал положил Конституцию. «Пока ждете заказ, изучаете свои права. Идеально», — сказано в сторис кафе.

Многие протестующие проти вакцинации и кодов в комментариях выражают поддержку владельцам заведения в том числе из других городов — Москвы, Питера и Владивостока. «Даже готов из другого города приехать», – пишут в комментариях. Но другие пользователи в комментариях начали отмечать аккаунт Роспотребнадзора РТ.