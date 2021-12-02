 Казанское кафе впускает гостей без QR-кодов, объявив себя «территорией конституционных прав»
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Казанское кафе впускает гостей без QR-кодов, объявив себя «территорией конституционных прав»

На каждый столик кафе персонал положил Конституцию.

Город
2 декабря 2021  16:41
Автор:
Эдуард Салихов

Казанское кафе Madame Pavlova решило впускать посетителей без QR-кодов. Они объявили себя «территорией конституционных прав». Об этом они заявили в своем Instagram-аккаунте.

 

Фото: © соцсети

На каждый столик кафе персонал положил Конституцию. «Пока ждете заказ, изучаете свои права. Идеально», — сказано в сторис кафе.

Многие протестующие проти вакцинации и кодов в комментариях выражают поддержку владельцам заведения в том числе из других городов — Москвы, Питера и Владивостока. «Даже готов из другого города приехать», – пишут в комментариях. Но другие пользователи в комментариях начали отмечать аккаунт Роспотребнадзора РТ.

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