Казанского бизнесмена, экс-мужа певицы Нюши подозревают в мошенничестве

Тень скандала легла на имя Игоря Сивова – известного бизнесмена и экс-супруга певицы Нюши. Как сообщает источник «Известий», Сивов стал фигурантом дела о мошенничестве.

По информации издания, заявление в полицию подал житель Казани, который обвиняет Сивова и его делового партнера в обмане. Потерпевший утверждает, что вложил в предложенный бизнесменами проект сначала 3 миллиона рублей, а затем, поддавшись на уговоры, еще 7 миллионов. Однако обещанной прибыли он так и не дождался, а попытки вернуть свои деньги успехом не увенчались.

Правоохранительные органы уже начали проверку по факту заявления. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет более 9 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что известная российская певица Нюша – она же Анна Шурочкина – официально заявила о разводе с казанским бизнесменом Игорем Сивовым в мае 2024 года.

История знакомства пары началась в Казани во время Универсиады в 2013 году. Тогда Сивов был женат на первой своей супруге Алене, но это не помешало ему закрутить роман с известной певицей. В 2016 году он ушел к любовнице Нюше. Тогда Сивов бросил жену с двумя сыновьями – Матвеем и Мироном, которого Алена родила полгода назад. Роспись Анны и Игоря проходила в Казани в 2017 году, затем они тайно улетели на Мальдивы, где справили свою свадьбу.