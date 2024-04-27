Казанского блогера Марата Клубнику задержали

В соцсетях появилось видео, с моментом задержания скандально известного казанского блогера Марата Мифтахова, более известного под псевдонимом «Марат Клубника». На кадрах видно, как мужчина садится в автозак в сопровождении полицейских. Причина задержания пока не ясна.

Марата Мифтахов стал популярным после участия в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Он снимает нестандартные ролики для соцсетей, имеет более 100 тысяч подписчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что блогера лишили прав и запретили ему выезд из страны в следствии неуплаты штрафов.