Казанского блогера Марата Клубнику задержали

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Город
27 апреля 2024  09:45

В соцсетях появилось видео, с моментом задержания скандально известного казанского блогера Марата Мифтахова, более известного под псевдонимом «Марат Клубника». На кадрах видно, как мужчина садится в автозак в сопровождении полицейских. Причина задержания пока не ясна.

Марата Мифтахов стал популярным после участия в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Он снимает нестандартные ролики для соцсетей, имеет более 100 тысяч подписчиков. 

Напомним, ранее сообщалось, что блогера лишили прав и запретили ему выезд из страны в следствии неуплаты штрафов.

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