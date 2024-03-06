Казанского туроператора обвинили в мошенничестве на 3,5 млн рублей и хотят посадить на три года

Сегодня в Ново-Савиновском суде владелица турфирмы Камиля Арташина заслушала обвинительный приговор в свой адрес, сообщает «Татар-информ». Женщина обманула 20 человек, предлагая несуществующие путевки.

Сама она частично признается в содеянном, но объясняет, что «с февраля по октябрь 2022 года курс сильно вырос и образовалась долговая яма».

Арташина сказала, что вернет деньги. Ей предстоит возместить 3,5 млн рублей.

Так как у нее сейчас есть маленькая дочь, то ей дали отсрочку отбывания наказания до 2029 года, момента достижения 14-летия ее ребенка.