Казанскую телебашню украсят всполохи салюта в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

18 марта на Казанской телебашне состоится праздничное световое шоу, посвященное годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную радиовещательную сеть.

В рамках акции на телебашне будет отображаться текст «18 марта — День воссоединения Крыма с Россией», а также эффектные всполохи, напоминающие салют. Подобные световые инсталляции украсят телебашни и в других городах России, включая Братск, Брянск, Грозный, Калининград, Кострому, Кызыл, Майкоп и Мурманск.

В Симферополе праздничная иллюминация будет особенно символичной: на телебашне появятся изображения флагов Крыма и Российской Федерации, а также бело-сине-красное изображение полуострова. Световое шоу дополнит бегущая строка с надписью: «Крымская весна. Все началось с нас!»