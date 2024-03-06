Казахстан заявил, что готовится к проведению следующих «Игр будущего»

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Россия/Мир
6 марта 2024  08:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Руководство Казахстана надеется, что Татарстан поддержит страну, которая намеревается стать второй площадкой для проведения исторического события. 

Глава нижней палаты парламента Казахстана Ерлан Кошанов посетил Казань, чтобы встретиться с председателем республиканского Госсовета Фаридом Мухаметшиным и обсудить детали «Игр будущего».

Таким образом, опыт столицы Татарстана станет образцом для проведения следующего фиджитал-турнира.

Кошаев заявил, что президент Казахстана вдохновился проведёнными в Казани играми.

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