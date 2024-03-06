Казахстан заявил, что готовится к проведению следующих «Игр будущего»

Руководство Казахстана надеется, что Татарстан поддержит страну, которая намеревается стать второй площадкой для проведения исторического события.

Глава нижней палаты парламента Казахстана Ерлан Кошанов посетил Казань, чтобы встретиться с председателем республиканского Госсовета Фаридом Мухаметшиным и обсудить детали «Игр будущего».

Таким образом, опыт столицы Татарстана станет образцом для проведения следующего фиджитал-турнира.

Кошаев заявил, что президент Казахстана вдохновился проведёнными в Казани играми.