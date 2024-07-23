«Казэнерго» заявил о выделении 400 млн рублей на модернизацию тепловых сетей

«Казэнерго» продолжает работы по модернизации тепловых сетей в Казани, стремясь решить проблему их износа, который достигает 59%. Об этом сообщил генеральный директор компании Фанис Нурмухаметов.

В прошлом году было заменено около 10 км трубопроводов тепловых сетей, а на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 194 млн рублей на замену более 5 км сетей на шести объектах.

В целом, «Казэнерго» обслуживает 702 км теплосетей. Решить проблему износа поможет региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, на которую в 2023-2024 годах выделено 400 млн рублей.