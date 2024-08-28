Казнены за нанесенный ущерб военной мощи Рейха

Мемориал героев группы Курмаша у стен Казанского кремля Фото автора

Казнены они были по приговору II Имперского суда Германии от 12.02.1944 как особо опасные государственные преступники. В приговоре четко сказано: группа «Курмашев и десять других» «содействовала врагу», то есть Советскому Союзу, а ее лидер «нанес ущерб военной мощи Рейха».

Напомним о сути подвига подпольщиков из легиона «Идель-Урал», созданного как подразделение вермахта из советских пленных, преимущественно представителей народов Поволжья. 23 февраля 1943 года в Витебской области Белоруссии перешли на сторону партизанской бригады более 800 легионеров вместе с вооружением, в том числе с пушками и минометами. А оставшиеся 23 тысячи легионеров, которые были переброшены во Францию, участвовали в освобождении этой страны от фашизма. В августе 1943 года было запланировано вооруженное восстание легионеров в Польше, но немецкой контрразведке стали известны эти планы. Многие участники подпольной организации, в том числе Курмаш и Муса Джалиль, были арестованы. Следствие по делу о группе Курмашева длилось полгода. Все эти факты деятельности подпольной организации в легионе «Идель-Урал» зафиксировали и документально подтвердили гитлеровские следователи.

25 августа 1944 года 11 участников подпольной группы легиона «Идель-Урал» были казнены на гильотине - им отсекли головы. Из 11 казненных в берлинской тюрьме Плетцензее звания Героя Советского Союза посмертно был удостоен только Муса Джалиль. И лишь 5 мая 1990 года Президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о награждении посмертно всех участников группы Курмашева орденом Великой Отечественной войны

I степени. Но большинство из них до сих пор официально так и не реабилитированы, в том числе и Курмашев.

Необходимо отметить, что название группы антифашистского Сопротивления - группа Курмашева - указано в приговоре не условно: ее действительно возглавлял Гайнан Нуриевич Курмашев - татарин, учитель из Параньгинского района (ныне Марий Эл), профессиональный разведчик. Свидетельство тому множество документов и статья президента Академии военных наук РФ генерала армии Махмута Ахметовича Гареева «Эпизод большой войны»:

«В Берлине… была создана из попавших в плен представителей татарской интеллигенции группа по пропаганде среди военнопленных: в редакции радиопропаганды, редакции газеты «Идель-Урал», в которую были вовлечены писатели и журналисты (Абдулла Алиш, Ахмет Симаев). При участии эмигрантских националистических кругов образована рота пропаганды, в которую в феврале 1943 г. вовлечен и известный татарский поэт Муса Джалиль. Члены группы посещали лагеря пленных, расширяли сеть подпольных групп сопротивления нацизму. Организатором группы был самый молодой офицер Красной армии, оказавшийся в плену со специальным заданием командования, - Гайнан Курмашев. Они готовили легионеров не только к переходу к партизанам и побегам из лагеря, но и к восстанию. В августе 1943 г. их деятельность прервана массовым арестом (более 40 человек) в Радомском лагере, последовавшим судом и казнью группы в берлинской тюрьме Плетцензее» (Из книги «Провал операции «Шаровая молния»).

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, председатель ассоциации «Клуб воинской славы» Республики Татарстан