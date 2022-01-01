 «Кефир и несладкий чай»: эксперт рассказал как восстановиться после новогоднего застолья
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«Кефир и несладкий чай»: эксперт рассказал как восстановиться после новогоднего застолья

Врач указал, что не нужно «восстанавливать» после алкогольного отравления новой дозой спиртосодержащих напитков. 

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1 января 2022  12:54
Автор:
Ольга Полякова

Кефир и некрепкий, несладкий чай могут способствовать восстановлению самочувствия после слишком активного новогоднего застолья. Об этом журналистам рассказал главный внештатный врач — психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Также, по словам эксперта, чувствовать себя лучше помогут легкие белковые бульоны и капустный рассол.

«Не стоит заниматься спортом, ходить утром в баню. <...> Лучше ничего не делать до середины следующего дня», — рассказал Брюн.

После алкогольного отравления врач категорически запретил «восстанавливаться» новой дозой алкоголя, и посоветовал лучше принять аптечные препараты янтарной кислоты.

Ранее редакция «КВ» рассказала как правильно отдохнуть в новогодние каникулы и набраться сил к предстоящим рабочим будням.

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