Ученый совет КФУ обратился к Правительству РФ из-за ареста Ильшата Гафурова

Коллектив КФУ обратился к Правительству России, Президенту РТ Рустаму Минниханову, а также главе Минобра страны Валерию Фалькову в связи с задержанием ректора ВУЗа Ильшата Гафурова.

В сообщении отмечаются успехи и достижения Гафурова на этом посту. Его авторы подчеркивают, что ректор создал все необходимые условия для развития университета.

«На сегодняшний день Казанский университет достойно представлен в международных рейтингах по разным предметным областям, является одним из лидеров российской системы образования», – отмечается в документе.

Напомним, что Ильшат Гафуров был арестован Басманным судом на 2 месяца, его обвиняют в причастности к заказному убийству. Подробнее об аресте читайте в нашем материале.