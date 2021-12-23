 Ученый совет КФУ обратился к Правительству РФ из-за ареста Ильшата Гафурова
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Ученый совет КФУ обратился к Правительству РФ из-за ареста Ильшата Гафурова

В университете просят рассмотреть их письмо.

Город
23 декабря 2021  12:47

Коллектив КФУ обратился к Правительству России, Президенту РТ Рустаму Минниханову, а также главе Минобра страны Валерию Фалькову в связи с задержанием ректора ВУЗа Ильшата Гафурова.

В сообщении отмечаются успехи и достижения Гафурова на этом посту. Его авторы подчеркивают, что ректор создал все необходимые условия для развития университета.

«На сегодняшний день Казанский университет достойно представлен в международных рейтингах по разным предметным областям, является одним из лидеров российской системы образования», – отмечается в документе.

Напомним, что Ильшат Гафуров был арестован Басманным судом на 2 месяца, его обвиняют в причастности к заказному убийству. Подробнее об аресте читайте в нашем материале.

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