КФУ объяснил, как будет выстроено онлайн-обучение во время саммита БРИКС

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Город
28 августа 2024  18:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с проведением в Казани саммита БРИКС с 22 по 24 октября Казанский федеральный университет внесет коррективы в учебный процесс. В период с 1 сентября по 31 октября студенты вуза будут обучаться в дистанционном формате. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Решение о переходе на самостоятельный формат обучения было принято с учетом мнения студентов и их родителей. В университете подчеркивают, что самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательной программы и предполагает активное изучение теоретического и методического материала.

Для обеспечения качественного учебного процесса КФУ предоставит студентам доступ к онлайн-консультациям с преподавателями по всем дисциплинам. Расписание консультаций, необходимые учебные материалы и задания будут опубликованы на сайте университета 2 сентября.

В КФУ заверили, что переход на дистанционный формат не повлияет на объем учебного материала. Все лекции, практические и лабораторные занятия будут проведены в полном объеме после завершения саммита БРИКС, начиная с 1 ноября.

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