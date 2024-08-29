КФУ строит новый кампус для филиала в Каире

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Россия/Мир
29 августа 2024  09:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Филиал Казанского федерального университета (КФУ) в Каире готовится к строительству нового кампуса, которое запланировано на 2025 год. Проектирование уже завершено. Об этом рассказал руководитель Русского дома в Каире Марат Гатин.

Ожидается строительство большого кампуса, где будет пять учебных корпусов с общежитием для профессорско-преподавательского состава.

В настоящее время филиал КФУ в Каире предлагает три образовательные программы медицинского направления: «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». В нем обучаются 385 студентов, а вступительные испытания, в которых приняли участие более 1000 абитуриентов, завершатся в середине сентября. Учебный год начнется 5 октября.

Обучение в филиале ведут профессора КФУ и преподаватели ведущих египетских вузов, многие из которых получили образование в России.

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