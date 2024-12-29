КФУ в числе вузов с крупнейшим количеством бюджетных мест на 2025/2026 учебный год

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Город
29 декабря 2024  11:09

Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в число образовательных учреждений, которые предложат значительное количество бюджетных мест в следующем учебном году. В России общее количество планируемых бюджетных мест на 2025/2026 год составляет 619,1 тысячи, из которых 73% будут распределены между региональными университетами. 

Кроме КФУ, среди университетов с большим количеством бюджетных мест выделяются Уральский, Южный и Сибирский федеральные университеты, а также Дальневосточный государственный технический университет (ДГТУ).

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КФУ в числе вузов с крупнейшим количеством бюджетных мест на 2025/2026 учебный год