КФУ в числе вузов с крупнейшим количеством бюджетных мест на 2025/2026 учебный год

Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в число образовательных учреждений, которые предложат значительное количество бюджетных мест в следующем учебном году. В России общее количество планируемых бюджетных мест на 2025/2026 год составляет 619,1 тысячи, из которых 73% будут распределены между региональными университетами.

Кроме КФУ, среди университетов с большим количеством бюджетных мест выделяются Уральский, Южный и Сибирский федеральные университеты, а также Дальневосточный государственный технический университет (ДГТУ).